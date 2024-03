KAMELOT und der Nachthimmel

KAMELOT wird am am 25. April die große "KAMELOT: Awaken The World Tour 2024" in Baltimore beginnen. Zum bevorstehenden Tourneestart hat KAMELOT heute ein Lyric-Video zu 'NightSky' aus dem 2023er Album "The Awakening" veröffentlicht.



NightSky







https://www.youtube.com/watch?v=vQQ2NklPfQw

Quelle: Band / Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kamelot the awakening nightsky