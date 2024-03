SÓLSTAFIR: Tour und neues Album angekündigt

Die Isländer von SÓLSTAFIR haben eine neuer Tour für November und Dezember angekündigt. Die "Nordic Descent Tour 2024" führt die Band dann auch zur drei Terminen nach Deutschland. Als Support ist die finnische Band ORANSSI PAZUZU mit dabei. Zusätzlich geben HAMFERÐ (13.11. bis 24.11.2024) beziehungsweise HELGA (26.11. bis 09.12.2024) ein Gastspiel bei den Konzerten.



Aktuell arbeitet die Band an einem neuen Album. Dieses wird nach einem Wechsel bei Century Media erscheinen.



Zur Tour sagt die Band: "We are coming back with long shows, new songs, and old pearls. Ever since we played with ORANSSI PAZUZU in Transylvania back in 2012 we have been fans of them, so we are very happy to be taking them on the road with us. Joining us as well, are our friends in HAMFERÐ who we played with in their home country back in 2013. HAMFERÐ will, and the other half will be our newest friends in HELGA."



Dies sind die Tourdaten:

13.11.24 (NL) Groningen - Oosterpoort

14.11.24 (NL) Nijmegen - Doornroosje

15.11.24 (NL) Maastricht - Muziekgieterij

16.11.24 (BE) Brussels - Botanique

17.11.24 (DE) Bielefeld - Forum

19.11.24 (FR) Lille - Splendid

20.11.24 (UK) Brighton Concorde 2

21.11.24 (UK) Manchester - Club Academy

22.11.24 (IRE) Dublin - Opium

23.11.24 (UK) Glasgow - Queen Margaret Union

24.11.24 (UK) London - Electric Brixon

26.11.24 (FR) Paris - La Machine Du Moulin Rouge

27.11.24 (FR) Rennes - Antipode

28.11.24 (FR) Toulouse - Metronum

29.11.24 (ES) Pamplona - Totem

30.11.24 (ES) Madrid - Sala Mon

01.12.24 (ES) Barcelona - Razzmatazz 2

03.12.24 (IT) Milano - Alcatraz

04.12.24 (CH) Pratteln - Z7

05.12.24 (DE) München - Technikum

06.12.24 (AT) Vienna - Simm City

07.12.24 (PL) Warsaw - Proxima

08.12.24 (DE) Leipzig - Täubchental

09.12.24 (DE) Berlin - Metropol



