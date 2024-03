Nachdem die schwedische Band BLUES PILLS kürzlich das neue Album namens "Birthday" für den 02.08.2024 angekündigt hat, folgt nun auch gleich die Bestätigung einer Tour dazu.



Die "Happy F*cking Birthday Tour" führt die Band dabei in kleinere Clubs, um mehr Nähe zu den Fans herzustellen.



Sängerin Elin Larsson sagt dazu: "This tour is not just about celebrating our shared love for music, it's about celebrating our fans, our journey, and the incredible experiences we've had along the way. We can't wait to hit the stage and share our music with our fans across Europe."



Der Vorverkauf zur Tour startet am 20.03.2024. Als Support wird die kanadische Rock'n'Roll-Band DANIEL ROMANO'S OUTFIT am Start sein.



Das sind die Tourdaten:

October 4, 2024: Hamburg, Germany - Gruenspan

October 5, 2024: Cologne, Germany - Luxor

October 6, 2024: Brussels, Belgium – Botanique - Museum

October 8, 2024: Nottingham, UK - Rescue Rooms

October 9, 2024: Glasgow, UK - Garage

October 11, 2024: London, UK - Lafayette

October 12, 2024: Manchester, UK - Band On The Wall

October 13, 2024: Dublin, Ireland - Opium

October 15, 2024: Bristol, UK - Thekla

October 16, 2024: Paris, France - Maroquinerie

October 18, 2024: Frankfurt am Main, Germany - Das Bett

October 19, 2024: Karlsruhe, Germany - Substage

October 20, 2024: Utrecht, Netherlands - Tivoli Vredenburg

November 1, 2024: Helsinki, Finland - Tavastia

November 8, 2024: Gothenburg, Sweden - Pustervik

November 9, 2024: Stockholm, Sweden - Kägelbanan

November 21, 2024: Copenhagen, Denmark - Pumpehuset

November 22, 2024: Oslo, Norway - Vulkan Arena

November 29, 2024: Budapest, Hungary - Barba Negra

November 30, 2024: Warsaw, Poland - Niebo

December 1, 2024: Prague, Czech Republic - Rock Café

December 3, 2024: Berlin, Germany - Hole 44

December 4, 2024: Vienna, Austria - SIMM City

December 6, 2024: Munich, Germany - Backstage

December 7, 2024: Rubigen/Bern, Switzerland - Mühle Hunziken

December 8, 2024: Milan, Italy - Circolo Magnolia

December 10, 2024: Barcelona, Spain - Razzmatazz

December 11, 2024: Madrid, Spain - Mon

December 13, 2024: Toulouse, France – Metronum *without Daniel Romano’s Outfit

December 14, 2024: Lyon, France - Marche Gare *without Daniel Romano’s Outfit



