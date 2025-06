JOANNE SHAW TAYLOR: Hier lebt die Liebe

Heute ist das neue Album "Black & Gold" von JOANNE SHAW TAYLOR via Bonamassas Journeyman Records erschienen. Zur Feier des Tages gibt es ein Video zu 'Love Lives Here', eine Coverversion des alten FACES Klassikers.



Love Lives Here







https://www.youtube.com/watch?v=TrFKYjE9TYY

