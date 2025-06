SABATON und die Horden des Khan

SABATON meldet sich mit der zweiten Single 'Hordes Of Khan' samt epischem Video zurück. Der Track stammt vom kommenden elften Studioalbum, das noch in diesem Jahr erscheint – zugleich das erste Album beim neuen Label Better Noise Music.



Über das Video:

"Das Musikvideo zu 'Hordes of Khan' spielt in der Zukunft, im Jahr 2045. Gedreht wurde es in London an zwei ikonischen Orten: dem Natural History Museum und der Harrow School. Im Mittelpunkt steht ein junges Mädchen, das in einer Metal-Band spielt und SABATON liebt – doch sie wird die Band nie live sehen können, denn im Jahr 2039 enden alle Kriege auf wundersame Weise. Die Welt lebt in Frieden – Krieg ist Vergangenheit, und damit auch SABATON.

Das Mädchen hört von einer Museumsausstellung über SABATON, in der die Original-Instrumente der Band zu sehen sind. Sie und ihre Bandfreunde schleichen sich Nachts heimlich hinein – dort begrüßt sie ein Hologramm, das erzählt, dass in den Instrumenten Magie steckt, die Geschichte zum Leben erweckt. Die Kinder ignorieren die Warnung, greifen zu den Instrumenten – und die Show beginnt.

Sobald die Musik ertönt, wird ein furchteinflößender Dschingis Khan lebendig – gemeinsam mit fünf legendären Kriegern, dargestellt von den Bandmitgliedern. Ihre Mission: Khan aufhalten, bevor er das Museum verlässt und die Welt erneut erobert."



Bassist Pär Sundström zu 'Hordes Of Khan':

"Joakim wollte einen richtig klassischen Heavy-Metal-Song schreiben – und wie wir aus früheren Releases wissen, feiern viele unserer Fans echten, puren Heavy Metal! Genau das ist 'Hordes Of Khan'. Wenn man die Augen schließt, sieht man Dschingis Khan auf seinem Pferd in die Schlacht reiten. Joakim hat die Musik komponiert, und ich habe diesmal den Text geschrieben. Als ich anfing, daran zu arbeiten, merkte ich, wie komplex die Melodie ist. Es waren tatsächlich mit die schwierigsten Lyrics, die ich je geschrieben habe. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis – besonders, weil Joakim gesagt hat, dass Teile des Texts die besten seien, die SABATON je hatten."



Pär Sundström sagt weiter:

"Die Kinder, die im Video mitspielten, mussten einiges leisten. Sie sollten nicht nur so tun, als würden sie spielen – sie wollten wirklich spielen und das Stück korrekt performen. Anfangs war das eine große Herausforderung, doch alle haben den Song auswendig gelernt und wirklich gespielt. Wir waren wahnsinnig stolz auf sie! Was man im Video sieht, ist Playback – aber sie können Hordes Of Khan wirklich spielen. Besonders stolz sind wir auch auf den Sohn unseres Ex-Drummers Daniel Mullback – er hat im Video Schlagzeug gespielt und geschauspielert. Ein Nachwuchsdrummer mit echtem Talent!"



Viel Spaß mit diesem ungewöhnlichen Video!



Hordes of Khan







https://www.youtube.com/watch?v=Ug0isWpubjk

