ORBIT CULTURE kündigt Album an

Die schwedischen Groove-Metaller von ORBIT CULTURE haben ein neus Album angekündigt. Es wird am 3. Oktober 2025 erscheinen und auf den Namen "Death Above Life" hörem. Auf ihm werden sich insgesamt zehn Songs befinden. Bereits am 9. Juni 2025 wird anscheinend der Titeltrack veröffentlicht werden. Zumindest lässt die geheimnisvolle Homepage www.deathabovelife.com darauf schließen. Die erste Single 'The Tales Of War' hat die Gruppe bereits vor einigen Wochen präsentiert.

The Tales Of War

https://www.youtube.com/watch?v=Y5SpGQMoaUU