JOACHIM WITT: Neues Album

Am 15.09.2023 wird JOACHIM WITT via Warner ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Der Fels in der Brandung". Aus dem Werk sind mit 'Schwör mir' und 'Signale' bereits zwei Songs erschienen.



Live ist der Musiker dazu wie folgt zu erleben:

15/09/2023 Hamburg-Kent Club

16/09/2023 Köln-Club Volta

18/09/2023 Berlin-Maschinenhaus (sold out!)

19/09/2023 Leipzig-Moritzbastei (sold out!)

