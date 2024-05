Bärenstarker Beginn!

Dieses Süppchen dürfte vor allem den 00er-Kindern schmecken. Man nehme eine kräftige Brühe feinsten Alternative Metals, in den Refrains angereichert mit SPIRITBOX-, SEVENDUST- und STONE SOUR-Vibes, würzt diese mit der frühen KILLSWITCH ENGAGE-Phase, einigen PANTERA-Momenten, starken AS I LAY DYING-Nuancen und reicht dieses Mahl in nostalgischster Nu-Metal-Atmosphäre. Na, wenn das mal nicht lecker klingt. Bei den Jungs von DEFECTS knallt es also gewaltig, ohne dass der Aura der Feinschliff flöten geht. Nein, auf ihrem Debütalbum "Modern Error" hat schon vieles Hand und Fuß, eine Menge Emotionen, viel Wut im Bauch und schlägt Haken wie ein Hase.



Dabei hat Tony Maue eine kraftvolle, charismatische Stimme, die Riffs sind hart, aber melodiebewusst und die Atmosphäre von leichter Melancholie und eben jener Nostalgie getragen, die man heutzutage beim Hören der Modern-Metal-Frühzeiten hört. Viele Metalcore-Growls und Breakdowns sorgen für die nötige Moderne, aber vor allem in den Refrains wird man gerne in seine Jugend zurückversetzt. Vor allem 'End Of Days', das sphärische 'Dream Awake' und das stetig nach vorne preschende 'Lockdown' können hiervon ein Liedchen singen. Maues Vocals zeigen sich für jede Gefühlsregung gerüstet und vor allem, wenn DEFECTS am Härtegrad dreht, zeigt sich das wahre Ausmaß seiner stimmlichen Flexibilität. Insbesondere 'Scapegoat', das superbe Titelstück und der heimliche 'Echo Chamber'-Hit seien hierfür als Referenzen genannt.



Auch wenn einigen Stücken die letzte Konsequenz fehlt, ist dieses Debüt nicht nur ob des wuchtigen, zeitlosen Sounds, des konsequent hohen Energielevels oder des gelungenen Artworks, sondern aufgrund dieser Authentizität eine Wucht. Man nimmt DEFECTS doch jene noch so zarte Melodie, jedes noch so härtere Riffing, jeden noch so heftigen Breakdown, jede noch so aufschäumende Wut, aber auch jede noch so aufkeimenden Wehmut ab. "Modern Error" ist ein tolles, richtig starkes Debüt, das Alternative- und Modern Metal überaus geschmackvoll mit leichten Core- und vielen 2000er-Schwingungen verbindet. Beide Daumen hoch.