BLIND ILLUSION: Tripple Thrash Attack!

Die Bay-Area-Legende kehrt zurück auf deutsche Bühnen!

Wer die Band auf der letzten Tour oder auf einem Festival gesehen hat, ahnt, was ihn bei einem Konzert dieses Quartetts aud Frisco erwartet: Neben spannend-mitreißendem Thrash auch extrem viel fürs Auge. Mit dabei die heimischen Helden REZET und TRAITOR, die ebenfalls beide erstklassuge Livebands sind. Ergo: Hingehen!



01.09.2023 : Hamburg, Bambi Galore

02.09.2023 : Essen, Don't Panic

03.09.2023 : Osnabrück, Bastard Club

04.09.2023 : Kassel, Goldgrube

05.09.2023 : München, Feuerwerk

06.09.2023 : Jena, Rosenkeller

07.09.2023 : Salzburg, Rockhouse Bar

08.09.2023 : Püchersreuth, Stormcrusher Festival (Blind Illusion only!)

08.09.2023 : Karlsruhe, Alte Hackerei (without Blind Illusion)

09.09.2023 : Freiburg, Artik

