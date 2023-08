Neue Single von TORRENTIAL RAIN - Album erscheint im November

Ganz frisch auf den Tisch! TORRENTIAL RAIN veröffentlicht ihre lang erwartete neue Single 'Fountain Of Youth'. Die Kombination aus tief gestimmten Gitarren, rasanten Drums und elektronischen Retro-Sounds erschafft einen modernen Metalcore-Track, der dem Genre neues Leben einhaucht und ein garantierter Sommer-Banger ist! Gekonnt eingesetzte, mitreißende Hooks, die sich harmonisch mit düsteren und kraftvollen Shouts verbinden, machen zweifellos Lust auf mehr.

Nach acht erfolgreichen Single-Veröffentlichungen in den Jahren 2020 und 2021, mit denen sich TORRENTIAL RAIN in der internationalen Metalcore-Szene etablierten, kehrt eine der innovativsten Metalbands im November 2023 mit einem kompletten Studioalbum zurück. Einen Vorgeschmack auf das neue Material können Fans bereits ab August genießen - Drei Singleauskopplungen inklusive Musikvideo im Monatsrhythmus verkürzen die Wartezeit bis zum Release im November 2023.

Seit 2020 veröffentlichte TORRENTIAL RAIN ganze acht Singles und spielte sich mit über 2 Millionen Streams in die Herzen ihrer Fans und Kuratoren. Dadurch wurden Veröffentlichungen in namenhaften Spotify-Playlists wie z. B. ALL NEW METAL, NEW BLOOD, oder PROGRESSIVE METAL gelistet. Der bekannte Twitch-Streamer NIK NOCTURNAL nahm die jüngste Single in seine Modern Metal Playlist auf und lobte gemeinsam mit NICK HIPA (ehem. AS I LAY DYING) in einem Livestream den innovativen, vielseitigen und anspruchsvollen Sound der Band.

Konzerte:

27.10.23 DE - Mainz / M8

28.10.23 DE - Köln / MTC

26.11.23 DE - Regensburg / Alte Mälzerei

01.12.23 DE - Stuttgart / Club Zentral

17.12.23 DE - Nürnberg / Z-Bau

Weitere Termine sind in Planung

Photo Credit: Nioryn Photography

