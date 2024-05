Wow - was für eine musikalische Schönheit!

Warum I HÄXA binnen kürzester Zeit zwei zueinandergehörende EPs veröffentlicht, statt das Material letztlich auf einem vollwertigen Album herauszubringen, ist eine der Fragen, die mit dem Release von "Part Two" einhergehen. Eine weitere ganz offenkundige Ratestunde ist unterdessen eröffnet, wenn zum ersten Mal diese brillante Stimme von Frontdame Rebecca Need-Menear ertönt - denn die Idee, dass hier eine Verwandtschaft zur Grand Dame des Singer/Songwriter-Business, Tori Amos, besteht, könnte hier definitiv auf der Hand liegen.



Mrs. Amos ist dann auch eine der ersten Anlaufstellen für das melancholische Konstrukt, das I HÄXA auf der zweiten EP zurechtgezimmert hat. Einige trippige Sounds treffen auf sanfte Elektronik, die Ambient-Komponenten haben sich derweil verselbständigt, epische Melodien nehmen raumgreifend ihren Platz ein, und über allem thront Rebecca mit ihrer verzückenden Stimme, sodass einem immer wieder die Superlative ausgehen. Diese Dame ist zu Höherem berufen, und ihr Projekt womöglich gleich mit.



Musikalisch entpuppt sich "Part Two" inzwischen als spacig anmutende Prog-Rock-Erscheinung, die gelegentlich an den THE GATHERING-Meilenstein "How To Measure A Planet?" erinnert, einzelne Querverweise auf Anneke van Giesbergens Performance inkludiert. Die Songs laden zum Träumen ein, entführen blitzschnell in ganz andere Welten und erzeugen eine derartige Tiefe, das selbst innerhalb der kurzen Spieldauer von einer guten Viertelstunde so viele Details preisgegeben werden, dass man gar nicht begreifen mag, welche kreativen Kräfte hier am Werk waren. Doch der Act aus London generiert durchweg Wundervolles, spannungsgeladene Soundscapes, begeisternde Gesänge und eine Mischung aus elektronischen und organischen Sounds, die in dieser Form aktuell ihresgleichen sucht.



Folglich sind die Erwartungen an alles noch Folgende extrem hoch, völlig berechtigt aber auch, wenn man die ersten beiden EPs als Maßstab nimmt. I HÄXA ist cineastisches Eventkino im auditivien Format - und als solches auf alle Fälle eines der Highlights der laufenden Spielzeit.