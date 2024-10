JINJER kündigt neues Album an

JINJER veröffentlicht das fünfte Studioalbum "Duél" am 07. Februar 2025 via Napalm Records. Es gibt ein Lyric Video zu neuen Single 'Kafka'.



Tatiana Shmayluk über "Kafka":

"Künstler zu sein ist manchmal wunderschön, aber häufig ist es auch brutal, da unsere Kunst Wort für Wort seziert und Note für Note auseinandergenommen wird, wird von uns erwartet, dass wir die ganze Zeit perfekt sind. Wenn wir es einmal nicht sind, werden wir skandalisiert. Ein echter Künstler ist verletzlich, aber im Publikum sind meist vereinzelt Menschen, die jede einzelne deiner Bewegungen analysieren und kritisieren. Es ist ein schmaler Grat, weil uns Musik die Welt bedeutet - aber wie schnell wird aus Lob Verfolgung? Wir alle sind Könige und Königinnen für einen Tag, aber die meiste Zeit fühlt sich das Leben an wie ein Kafka-Roman. Es ist aufregend, aber gleichzeitig auch surreal und absurd."



"DUÉL" Trackliste:



01. Tantrum

02. Hedonist

03. Rogue

04. Tumbleweed

05. Green Serpent

06. Kafka

07. Dark Bile

08. Fast Draw

09. Someone's Daughter

10. A Tongue So Sly

11. Duél



https://www.youtube.com/watch?v=tRbpT5dGOmQ

