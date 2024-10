Dynamite Night in Ellwangen-Röhlingen mit ALL FOR METAL

Die traditionsreiche Veranstaltung zwischen Weihnachten und Neujahr findet diesmal am Samstag, den 28. Dezember 2024 in der Sechta-Halle in Ellwangen-Röhlingen statt.

Neben dem Headliner RONNIE ATKINS treten Victory und die neu zum Billing hinzugekommenen ALL FOR METAL auf. Ein Opener wird noch bekannt gegeben.

Die Karten gibt es für 44€ plus Gebühren im Internet. Hard-tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Quelle: Facebook Redakteur: Timo Reiser Tags: dynamite night ellwangen-röhlingen sechta-halle all for metal ronnie atkins victory metal rock weihnachten neujahr