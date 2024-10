BIOHAZARD und LIFE OF AGONY auf Co-Headliner-Tour

Zum ersten Mal überhaupt werden BIOHAZARD und LIFE OF AGONY auf einer monumentalen internationalen Co-Headliner-Tour die Bühne teilen. Die beiden Brooklyn-Kombos starten die 24-Städte-Tour am 25. Februar 2025 in Nottingham, England, und werden 10 Länder besuchen, bevor die Tour am 29. März 2025 in Amsterdam zu Ende geht.

Hier die Dates für Deutschland:

09.03. - Köln / Carlswerk Victoria

14.03. - Würzburg / Posthalle

15.03. - Karlsruhe / Substage

22.03. - München / Backstage Werk

23.03. - Berlin / Huxley's Neue Welt

27.03. - Hamburg / Markthalle