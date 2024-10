2025: The Aggressive Progressive Tour!

Ein sehr exquisites Tour-Package erwartet die Freunde der harten, progressiven Klänge im Frühjahr 2025. Unter dem Motto "The Aggressive Progressive Tour" schicken sich RIVERS OF NIHIL, CYNIC, BEYOND CREATION und DAATH an, den einen oder anderen Club in Schutt und Asche zu legen.

Hier die Termine:

28.02.25 Germany Köln Essigfabrik

01.03.25 Belgium Antwerp Zappa

02.03.25 France Paris La Machine

04.03.25 UK Glasgow Slay

05.03.25 Ireland Dublin Academy

06.03.25 UK Bristol The Fleece

07.03.25 UK Southampton Engine Rooms

08.03.25 UK Manchester Club Acadmy

09.03.25 UK London Electric Ballroom

10.03.25 UK Birmingham XOYO

12.03.25 Netherlands Haarlem Patronaat

13.03.25 Germany Hamburg Gruenspan

14.03.25 Sweden Stockholm Fryshuset Klubben

16.03.25 Finland Helsinki Tavastia

18.03.25 Norway Oslo John Dee

19.03.25 Denmark Copenhagen Pumpehuset

21.03.25 Poland Warsaw Proxima

22.03.25 Germany Berlin Columbia Theater

23.03.25 Germany Nürnberg Z-Bau

24.03.25 Austria Wien Flex

25.03.25 Hungary Budapest Dürer Kert

26.03.25 Germany München Backstage

27.03.25 Italy Milan Slaughter Club

28.03.25 Switzerland Aarau Kiff

29.03.25 Germany Karlsruhe Substage