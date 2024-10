G3 - meldet sich mit Livealbum zurück

Die Original-Besetzung des G3-Tourkonzepts kehrt mit „Reunion Live“ zurück, das am 31. Januar 2025 weltweit bei earMUSIC erscheint. Die drei Musiker, die sich erstmals 1996 als Band zusammenschlossen, werden vollständige Sets von jedem Künstler vorstellen, darunter Songs wie Satrianis „Sahara“, Johnsons „Desert Rose“ und Vais „For the Love of God“, ergänzt durch ein Zugaben-Jam mit Cover-Versionen von Hendrix, Clapton und Steppenwolf.

Bereits jetzt kann man den Titel "Crossroads" sehen und hören:





Tracklisting "Reunion Live":

01. Gravitas (Vai)

02. Avalancha (Vai)

03. Little Pretty Intro (Vai)

04. Little Pretty (Vai)

05. Tender Surrender (Vai)

06. Zeus in Chains (Vai)

07. Teeth of the Hydra (Vai)

08. For the Love of God (Vai)

09. Land of 1000 Dances (Johnson)

10. Righteous (Johnson)

11. Trail of Tears (Johnson)

12. On-Ramp Improv (Johnson)

13. Freeway Jam (Johnson)

14. Desert Rose (Johnson)

15. Venus Reprise (Johnson)

16. Raspberry Jam Delta-V (Satriani)

17. Surfing with the Alien (Satriani)

18. Satch Boogie (Satriani)

19. Sahara (Satriani)

20. Nineteen Eighty (Satriani)

21. Big Bad Moon (Satriani)

22. Always with Me, Always with You (Satriani)

23. Sumer Song (Satriani)

24. Introductions

25. Crossroads (Encore Jam)

26. Spanish Castle Magic (Encore Jam)

27. Born to Be Wild (Encore Jam)



G3:

JOE SATRIANI, ERIC JOHNSON UND STEVE VAI