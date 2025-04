JÄST: Neue EP

Die 2023 gegründete Hardrock-Formation JÄST hat heute eine neue EP mit dem Namen "5" via NauntownMusic veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Heartlight

2. I Can See Clearly Now

3. A Love Like That

4. Like The Way I Do

5. In The Thrill Of The Night

6.Ten Years Plan

7. Road Of Destiny



Zu den Songs hat die Band bereits Videos veröffentlicht.

Die Band besteht aus den Musikern:

Jessica Conte (URIAH HEEP) – Gesang und das Cover Artwork

Axel „Ironfinger“ Ritt (Ex-GRAVE DIGGER) – Baritongitarre sowie Produzent und technischer Kopf (Aufnahme, Mixing und Mastering in den Meadow Studios)

Steven Wussow (ORDEN OGAN, Ex-XANDRIA) – Bass

Timmi Breideband (HÄMATOM, Ex-FREEDOM CALL, Ex-BONFIRE) – Schlagzeug