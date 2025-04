BALMOG: Lyrikvideo zum neuen Song 'Mud To Gold' veröffentlicht

Die spanische Black-Metal-Band BALMOG hat heute die erste Single 'Mud To Gold' vom neuen Album "Laio' veröffentlicht. Das fünfte Studioalbum wird am 23.05.2025 via War Anthem Records als CD, LP und digital erscheinen.



Das Album wurde in den Moontower Studios (DESTROYER 666, TEITANBLOOD, GRAVEYARD) von Javier Félez aufgenommen und gemischt und in den Orgone Studios (HEXVESSEL, ULVER, PARADISE LOST) von Jaime Gómez Arellano gemastert. Das Artwork, Cover und Layout stammt von Frontmann Balc.



Die Tracklist liest sich so:

1. Falling

2. Mud to Gold

3. Tongue in Pieces

4. Like God Who Knows

5. Ortus Umbra

6. Mashalam

7. The Silence of the Trumpets

8. Getsemaní



Über die Labelseite kann das neue Werk bereits vorbestellt werden.

