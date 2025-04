INVINCIA: Debütsingle 'The Enemy Within' veröffentlicht

Die finnische Heavy-Metal-Band INVINCIA hat mit 'The Enemy Within' ihre Debütsingle veröffentlicht. Der Song ist ein Vorgeschmack auf die gleichnamige EP, welche am 06.06.2025 erscheinen soll.



Joel Karlsson, der Gründer und Leadgitarrist der Band, sagt über die Veröffentlichung: "Es ist ein dunkler, kraftvoller Metal-Song darüber, sich dem eigenen Inneren zu stellen und der Angst nicht nachzugeben."



INVINCIA sind:

Kenneth Nylund – Lead Vocals

Joel Karlsson – Gitarre

Alexander Södergård – Gitarre

Jonas Öman – Bass

Mikael Ahlholm – Schlagzeug

