ECCA VANDAL: Headliner-Konzerte in Deutschland bestätigt

Noch im März 2025 stand die Musikerin ECCA VANDAL im Vorprogramm der "Loserville"-Europa-Tour" von LIMPBIZKIT auf der Bühne. Nun hat sie drei eigene Headliner-Konzerte in Deutschland bestätigt.



Folgende Termine stehen zur Auswahl:

13.08.2025 - München, Milla

04.09.2025 - Berlin, Kantine am Berghain

07.09.2025 - Köln, MTC Club



Der Vorverkauf startet am Montag, 14. April um 10:00 Uhr.Tickets sind hier erhältlich.

