Die British-Blues-Musikerin JOANNE SHAW TAYLOR hat einen neuen Song mit dem Namen 'Look What I’ve Become' veröffentlicht. Er ist ein weiterer Vorbote auf das Album "Black & Gold", welches am 06.06.2025 erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

Hold Of My Heart

All The Things I Said

Black & Gold

Who’s Gonna Love Me Now?

I Gotta Stop Letting You Let Me Down

Summer Love

Grayer Shade Of Blue

Hell Of A Good Time

Look What I’ve Become

What Are You Gonna Do Now?

Love Lives Here



Die neue Single ist bei allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: joanne shaw taylor neue single neues album british blues black gold look what ive become