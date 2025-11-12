In Flammen Open Air 2026: Neue Bandbestätigungen

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet im kommenden Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Für die Sause wurden in den letzten Tagen folgende Bands bestätigt:

ASPHYX

TSYTSKA

TEMORA



Während ASPHYX beim Festival ihre einzige Festival-Show im Osten des Landes spielen werden, feiern die Damen von TSYTSKA ihr Debüt in Deutschland. Es wird der erste Gig der ukrainischen Grind-Damen hierzulande sein. Komplettiert wird das Ganze von der tschechischen Death-Metal-Band TEMORA, die demnächst ihr Debütalbum veröffentlichen wollen.



Bereits bestätigt waren:

MANOS

HATE

Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.