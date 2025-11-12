IGNITE auf Tour am Jahresende 2025: Konzertkarten gewinnen

Seit 1993 treibt sich das Quintett aus Orange Country in der Hardcore-und Punk-Szene herum. Vielen gilt IGNITE als eine der Speerspitzen des Melo-Punk-Genres. Nachdem die Band den Ausstieg des langjährigen Sängers Zoltán "Zoli" Téglás mit einem neuen Sänger sehr gut kompensieren konnte, tourt die Band erfolgreich - auch in unseren Regionen. Tickets gibt es hier.

Wir von powermetal.de verlosen für das Konzert im Potsdamer Waschhaus am 01.12.2025 2x2 Konzertkarten. Wer die folgende Frage richtig beantwortet und die Lösung bis zum 19.11.2025 an mathias.freiesleben@powermetal.de schreibt, kommt in den Lostopf.

Wie heißt der neue und aktuelle Sänger von IGNITE?

Hier die Daten der anstehenden Tour:

21.11.2025 Münster Messe und Congress Centrum Halle Münsterland

22.11.2025 Kiel Schaubude

23.11.2025 Schneverdingen Kulturhaus Alte Schlachterei (ausverkauft)

24.11.2025 Köln Gebäude 9

28.11.2025 A-Wien SIMM City

29.11.2025 Leipzig Täubchenthal

01.12.2025 Potsdam Waschhaus

05.12.2025 Berlin Huxley's Neue Welt

06.12.2025 Hamburg Große Freiheit

12.12.2025 Essen Weststadthalle Essen

13.12.2025 Heidelberg Halle 02

14.12.2025 Stuttgart Im Wizemann

16.12.2025 CH- Luzern Musikzentrum Sedel

19.12.2025 München Kulturzentrum Backstage

20.12.2025 München Kulturzentrum Backstage

Foto mit freundlicher Genehmigung des Waschhaus Potsdam.

