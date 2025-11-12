POWERMETAL.de präsentiert: HIRAES live 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von HIRAES mit NOPREACHERS als Support zu präsentieren!

Nachdem sie 2024 und 2025 auf zwei ausgedehnten Europatourneen gemeinsam mit DARK TRANQUILLITY und MOONSPELL aufgetreten sind, kehrt die deutsche Melodic-Death-Metal-Band HIRAES nun erneut auf die Bühne zurück!

Bekannt für ihre unbändige Energie, ihre eingängigen Hooks und die beeindruckende Präsenz von Sängerin Britta Görtz, hat sich HIRAES schnell einen Ruf als eine der aufregendsten Live-Bands der europäischen Metal-Szene der letzten Jahre erarbeitet.

Die Band knüpft weiterhin an den Erfolg ihres aktuellen Albums "Dormant" (Napalm Records, 2024) an, auf dem sie ihre charakteristische Mischung aus melodischer Melancholie und überwältigender Kraft präsentiert und damit ihren Platz unter den Schwergewichten des Genres gefestigt hat.

HIRAES ist nun bereit, mit voller Kraft als Headliner aufzutreten und ihren intensiven und mitreißenden Sound in den Vordergrund zu rücken.Zusätzliche Spannung sorgt Britta Görtz, die kürzlich als Gastmusikerin bei 'Tränenpalast' mitwirkte, der neuesten Single aus KREATORs brandneuem Album "Krushers Of The World", das am Halloween 2025 veröffentlicht wurde.

Diese Zusammenarbeit markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer dynamischen Karriere und unterstreicht den wachsenden Einfluss der Band in der globalen Metal-Landschaft. Fans können sich auf eine beeindruckende Setlist freuen, die ihr kraftvolles Debütalbum "Solitary" und das gefeierte "Dormant" umfasst und technische Präzision, emotionale Tiefe und unerbittliche Live-Energie vereint.

07.02.26 DE - Frankfurt / Nachtleben

12.02.26 DE - Nürnberg / Z-Bau

13.02.26 DE - Selb / Rockclub Nordbayern

14.02.26 AT - Salzburg / Rockhouse

20.02.26 BE - Diest / Hell

21.02.26 BE - Kortrijk / DVG Club

22.02.26 DE - Düsseldorf / Ratinger Hof

28.02.26 DE - Hameln / Sumpfblume

06.03.26 AT - Wien / Escape

07.03.06 CZ - Plzen / Pod Lampou

13.03.26 CH - Luzern / Bullhead Festival

27.03.26 DE - Bad Friedrichshall / Lemmys

28.03.26 DE - Geislingen an der Steige / MieV

17.04.26 DE - Herford / Kulturwerk

18.04.26 DE - Hamburg / Markthalle (w/ Rise of Kronos)

21.04.26 UK - Manchester / The Star & Garter

22.04.26 UK - London / The Black Heart

24.04.26 DE - Weinheim / Cafe Central

25.04.26 DE - Leipzig / Hellraiser

29.04.26 DE - München / Backstage Club

30.04.26 NL - Eindhoven / Dynamo

01.05.26 DE - Halen / Hell over Halen

02.05.26 DE - Ochtendung / A Chance For Metal Festival

03.05.26 DE - Essen / Dont Panic