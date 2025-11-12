POWERMETAL.de präsentiert: HIRAES live 2026
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von HIRAES mit NOPREACHERS als Support zu präsentieren!
Nachdem sie 2024 und 2025 auf zwei ausgedehnten Europatourneen gemeinsam mit DARK TRANQUILLITY und MOONSPELL aufgetreten sind, kehrt die deutsche Melodic-Death-Metal-Band HIRAES nun erneut auf die Bühne zurück!
Bekannt für ihre unbändige Energie, ihre eingängigen Hooks und die beeindruckende Präsenz von Sängerin Britta Görtz, hat sich HIRAES schnell einen Ruf als eine der aufregendsten Live-Bands der europäischen Metal-Szene der letzten Jahre erarbeitet.
Die Band knüpft weiterhin an den Erfolg ihres aktuellen Albums "Dormant" (Napalm Records, 2024) an, auf dem sie ihre charakteristische Mischung aus melodischer Melancholie und überwältigender Kraft präsentiert und damit ihren Platz unter den Schwergewichten des Genres gefestigt hat.
HIRAES ist nun bereit, mit voller Kraft als Headliner aufzutreten und ihren intensiven und mitreißenden Sound in den Vordergrund zu rücken.Zusätzliche Spannung sorgt Britta Görtz, die kürzlich als Gastmusikerin bei 'Tränenpalast' mitwirkte, der neuesten Single aus KREATORs brandneuem Album "Krushers Of The World", das am Halloween 2025 veröffentlicht wurde.
Diese Zusammenarbeit markiert einen weiteren Meilenstein in ihrer dynamischen Karriere und unterstreicht den wachsenden Einfluss der Band in der globalen Metal-Landschaft. Fans können sich auf eine beeindruckende Setlist freuen, die ihr kraftvolles Debütalbum "Solitary" und das gefeierte "Dormant" umfasst und technische Präzision, emotionale Tiefe und unerbittliche Live-Energie vereint.
07.02.26 DE - Frankfurt / Nachtleben
12.02.26 DE - Nürnberg / Z-Bau
13.02.26 DE - Selb / Rockclub Nordbayern
14.02.26 AT - Salzburg / Rockhouse
20.02.26 BE - Diest / Hell
21.02.26 BE - Kortrijk / DVG Club
22.02.26 DE - Düsseldorf / Ratinger Hof
28.02.26 DE - Hameln / Sumpfblume
06.03.26 AT - Wien / Escape
07.03.06 CZ - Plzen / Pod Lampou
13.03.26 CH - Luzern / Bullhead Festival
27.03.26 DE - Bad Friedrichshall / Lemmys
28.03.26 DE - Geislingen an der Steige / MieV
17.04.26 DE - Herford / Kulturwerk
18.04.26 DE - Hamburg / Markthalle (w/ Rise of Kronos)
21.04.26 UK - Manchester / The Star & Garter
22.04.26 UK - London / The Black Heart
24.04.26 DE - Weinheim / Cafe Central
25.04.26 DE - Leipzig / Hellraiser
29.04.26 DE - München / Backstage Club
30.04.26 NL - Eindhoven / Dynamo
01.05.26 DE - Halen / Hell over Halen
02.05.26 DE - Ochtendung / A Chance For Metal Festival
03.05.26 DE - Essen / Dont Panic
