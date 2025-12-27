TAEDIFER - Indivinus

Indivinus

Genre:
Death Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Archaic Sound
Release:
20.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Doom Deserved
    2. Hateseed
    3. Demons Of The Past
    4. Stone Cold
    5. Crowned Deceiver
    6. Devil Thy Lover
    7. Embrace The Darkness
    8. Skinless
    9. Even The Death May Bleed
    10. Blood Red Rain

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

