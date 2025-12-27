LYCHGATE - Precipice

Precipice

Genre:
Avantgarde Black Metal / Doom
∅-Note:
6.50
Label:
Debemur Morti
Release:
19.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Introduction - The Sleeper Awakes
    2. Mausoleum Of Steel
    3. Renunciation
    4. The Meeting Of Orion And Scorpio
    5. Hive Of Parasites
    6. Death's Twilight Kingdom
    7. Terror Silence
    8. Anagnorisis
    9. Pangaea

