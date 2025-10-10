In Flammen Open Air 2026: MANOS bestätigt

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet im kommenden Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Nun ist dafür MANOS bestätigt worden. Sie holen ihren Auftritt aus diesem Jahr nun nach. Es ist auch die einzige Show, die die Band im kommenden Jahr spielt.

Die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage oder im Culton Ticket Shop in Leipzig.