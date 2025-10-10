EMINENZ lädt zur

Die erzgebirgische Black-Metal-Band EMINENZ lädt für den 13.12.2025 zur "X-MASS HEAVY FAMILY" in die Alte Spinnerei nach Glauchau ein.



Mit dabei sind ANDRAS, KRATER, WANDAR und NUMINOSITY.



Das Konzert ist auch eines der letzten Veranstaltungen, da die Alte Spinnerei zum Jahresende schließt. Am 27.12.2025 wird mit dem GRAVE DIGGER-Gig der Saal geschlossen.

Quelle: www.facebook.com/EminenzOfficial