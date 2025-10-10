Neues Video von BORN DIVIDED
Kommentieren
10.10.2025 | 21:59
Die kanadische Melo-Death-Band BORN DIVIDED hat den Videoclip zum Titelstück ihres neuen Albums "Chronicle Of A Shipwreck" veröffentlicht, das für den 24. Oktober angekündigt ist.
Die kanadische Melo-Death-Band BORN DIVIDED hat den Videoclip zum Titelstück ihres neuen Albums "Chronicle Of A Shipwreck" veröffentlicht, das für den 24. Oktober angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=0LtUFyeaC-M
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- born divided chronicle of a shipwreck
0 Kommentare