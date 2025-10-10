ALIEN ORCHESTRA: Vorabauskopplung aus der neuen EP
10.10.2025 | 22:00
Heute ging das Video zu 'The Last Horizons' des ALIEN ORCHESTRA aus Norwegen online, das Metal und orchestrale Sounds kombiniert. Das Stück ist von der EP "Under My Pale Skin", die für den Dezember geplant ist.
https://www.youtube.com/watch?v=axo2XZjI8gA
- Asher Media Relations
- Stefan Kayser
- alien orchestra under my pale skin the last horizons
