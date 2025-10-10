FACELESS ENVOY: Debütsingle 'Sleeping Giants' veröffentlicht

Die aus Athen stammende Death-Metal-Band FACELESS ENVOY hat heute ihre Debütsingle 'Sleeping Giants' veröffentlicht.



Der Vierer möchte damit die heimische Szene aufmischen und natürlich auch international erfolgreich werden. Ob das funktioniert, das wird sich zeigen.



Die Band hat den Song in den Sound Symmetry Studios mit dem Produzenten Bob Katsionis aufgenommen.

https://www.youtube.com/watch?v=qtoMPbRtRKo