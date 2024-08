IOTUNN fühlt die Nacht

Mit "Kinship" melden sich die Musiker von IOTUNN lautstark zurück.

Das Album erscheint zwar erst am 25. Oktober über Metal Blade Records, aber schon jetzt gibt es mit 'I Feel The Night' einen schönen Vorgeschmack.

Die Trackliste:

01. Kinship Elegiac

02. Mistland

03. Twilight

04. I Feel the Night

05. The Coming End

06. Iridescent Way

07. Earth to Sky

08. The Anguished Ethereal