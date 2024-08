SIMONE SIMONS: Albumrelease und neues Video

Pünktlich zum heutigen Release ihres Soloalbums "Vermillion" können wir uns über ein weiteres Video freuen. Mit 'Cradle To The Grave' hören wir gleich zwei Sängerinnen, denn Alissa White-Gluz von ARCH ENEMY begleitet Simone bei diesem Song.



SIMONE SIMONS und ARJEN LUCASSEN kommentieren:

"In 'Cradle to the Grave' geht es um die universelle Erfahrung, die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern, und um die Suche nach Sinn und Zweck. Es betrachtet die menschliche Situation als eine des Kampfes und der Widerstandsfähigkeit, bei der trotz aller Bemühungen, etwas aufzubauen und zu erreichen, die Akzeptanz zugrunde liegt, dass das Leben kurz, endlich und oft grausam ist."



Cradle To The Grave, ft. Alissa White-Gluz







https://www.youtube.com/watch?v=UgiWNrOH1-0

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: simone simons vermillion cradle to the grave alissa white gluz arjen lucassen