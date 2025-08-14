IN LIMINE: Hörprobe vom kommenden Debüt

Das Extreme-Metal-Duo IN LIMINE aus Italien kündigt für den 24. Oktober sein Debütalbum "Inveteratus" an. Ein Audioclip zu 'Unfollow' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=Pe5F8g7v-Xo

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: in limine inveteratus unfollow