IN LIMINE: Hörprobe vom kommenden Debüt
14.08.2025 | 22:34
Das Extreme-Metal-Duo IN LIMINE aus Italien kündigt für den 24. Oktober sein Debütalbum "Inveteratus" an. Ein Audioclip zu 'Unfollow' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=Pe5F8g7v-Xo
