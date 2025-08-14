HAMMER KING singt dem Kaiser ein Wiegenlied
14.08.2025 | 22:32
Pünktlich zum morgigen Release des Albums "Make Metal Royal Again" von HAMMER KING via Reaper Entertainment, gibt es ein neus Video: 'Schlaf Kaiser Schlaf'.
Bei dem Track hat die Band gemeinsame Sache mit Steffi Stuber (MISSION IN BLACK) gemacht. Aber auch Lilith Fuhrmann in der Rolle des Kindes verdient Beachtung.
Schlaf Kaiser Schlaf, feat. Steffi Stuber (MISSION IN BLACK)
https://www.youtube.com/watch?v=0Du-MbWZaMM
