A COLD PARADISE - die neue Band von Antonio Calanna

Antonio Calanna, Ausnahme-Stimme von ALL FOR METAL, hat einen Plattenvertrag bei PERCEPTION  A Division of Reigning Phoenix Music unterschrieben und präsentiert sein bislang persönlichstes und ambitioniertestes Werk: A COLD PARADISE (ACP).



A COLD PARADISE ist weit mehr als nur eine Band und künstlerisches Projekt  es ist Antonio Calannas umfassendes Metal-Universum. Mehr Infos folgen demnächst, aber eine erste Single gibt es schon jetzt: 'El Perdón', eine Metal-Cover-Version des ENRIQUE IGLESIAS Songs.



Lassen wir uns überraschen, was Antonio noch alles in petto hat!



El Perdón (ENRIQUE IGLESIAS Metal-Cover)







https://www.youtube.com/watch?v=aP9BmlN4Uwk

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: antonio calanna a cold paradise el perdon enrique iglesias cover all for metal