A COLD PARADISE - die neue Band von Antonio Calanna
Kommentieren
Antonio Calanna, Ausnahme-Stimme von ALL FOR METAL, hat einen Plattenvertrag bei PERCEPTION A Division of Reigning Phoenix Music unterschrieben und präsentiert sein bislang persönlichstes und ambitioniertestes Werk: A COLD PARADISE (ACP).
A COLD PARADISE ist weit mehr als nur eine Band und künstlerisches Projekt es ist Antonio Calannas umfassendes Metal-Universum. Mehr Infos folgen demnächst, aber eine erste Single gibt es schon jetzt: 'El Perdón', eine Metal-Cover-Version des ENRIQUE IGLESIAS Songs.
Lassen wir uns überraschen, was Antonio noch alles in petto hat!
El Perdón (ENRIQUE IGLESIAS Metal-Cover)
https://www.youtube.com/watch?v=aP9BmlN4Uwk
- Quelle:
- Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- antonio calanna a cold paradise el perdon enrique iglesias cover all for metal
0 Kommentare