GAEREA mit neuer Single
15.08.2025 | 10:01
Düsternis erhebt sich erneut, denn GAEREA kehrt mit der brandneuen Single 'Submerged' zurück und zieht die Hörer einmal mehr in ihre finsteren Klangabgründe. Das portugiesische Black-Metal-Ungetüm veröffentlicht den Song via Century Media Records und untermalt das Werk mit einem Musikvideo auf YouTube.
Submerged (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=NpdWlHP_pns
