Die nächste Kostprobe von BALT HÜTTAR
14.08.2025 | 22:33
'Prüdare Liebe' heißt die neueste, digitale Single der italienischen Folk-Metal-Gruppe BALT HÜTTAR und gehört zum Album "Tanzerloch", das für den 12. September angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=zuD_jjFpyyY
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- balt hÜttar tanzerloch prüdare liebe
