GUANO APES: Free The Monkey-Tour abgesagt

Nachdem die Göttinger Band GUANO APES ihre geplante "Free The Monkey"-Tour durch Europa im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen komplett absagen musste, sollte diese im Herbst 2025 nachgeholt werden. Doch nun wurde auch diese Tour komplett abgesagt.



Hier das Statement der Band: "Liebe Apes Freunde!



Wir hätten gern mit euch gefeiert, aber leider müssen wir euch heute mitteilen, dass die geplante "Free The Monkey"-Tournee aufgrund von anhaltenden Stimmproblemen nicht stattfinden kann.



Wir sind selbst unfassbar traurig darüber und ihr könnt euch sicher sein, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben und diese Absage das letzte Mittel der Wahl ist. Doch die Tour noch ein weiters Mal zu verschieben, ohne sicher zu wissen, ob und wann sie zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann, erscheint uns nicht richtig und transparent euch gegenüber.



Wir bedauern die ganze Situation sehr, denn wir haben uns wahnsinnig auf diese Tournee gefreut und es ist unglaublich zu sehen, wie viele von euch gerne zu den Shows kommen wollten  so viele, dass wir im Teamwork mit unserer großartigen Booking-Agentur FKP Scorpio die Konzerte reihenweise hochverlegen mussten und sie am Ende trotzdem ausverkauft waren. Danke!



Die gekauften Tickets können natürlich zurückgegeben werden. Bitte wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, bei der ihr die Tickets erworben habt. Wir entschuldigen uns, wenn ihr durch die Absage Unannehmlichkeiten habt.

Ihr kennt uns  jeder von uns gibt live immer 100%. Das ist momentan leider nicht möglich und es wäre euch gegenüber nicht fair, wenn ihr nicht die energiegeladene Show bekommt, die ihr gewohnt seid und die ihr verdient. Die Gesundheit geht vor und wir müssen an dieser Stelle genug Zeit für die Genesung einräumen, um live wieder voll belastbar zu sein. Wir hoffen, ihr versteht das.

Unser Dank gilt auch im Besonderen unserer gesamten Crew, die sehr verständnisvoll in dieser Situation war.



Wir hoffen auch auf euer Verständnis und eure Treue.

Eure Affen!"

Die Absage betrifft diese Konzerte:

18.10.2025 Chemnitz - Kraftverkehr

24.10.2025 CZ- Prague Lucerna - Velký sál

26.10.2025 Frankfurt - Batschkapp

31.10.2025 Hanover - CAPITOL

01.11.2025 Leipzig - Haus Auensee

07.11.2025 LV- Riga Arēna Rīga

09.11.2025 EE- Tallinn Unibet Arena

14.11.2025 München - TonHalle

15.11.2025 CH- Pratteln Z7- Konzertfabrik

20.11.2025 Hamburg - Inselpark Arena

21.11.2025 Köln - Palladium

28.11.2025 Dortmund - FZW

30.11.2025 Berlin - Columbiahalle

05.12.2025 ES- Barcelona Razzmatazz

07.12.2025 PT- Lisboa Sala Tejo | MEO Arena

16.01.2026 Saarbrücken - Garage

17.01.2026 Stuttgart - Wagenhallen

23.01.2026 HU- Budapest Barba Negra

24.01.2026 AT- Vienna Gasometer

29.01.2026 BE- Brussels Ancienne Belgique

30.01.2026 NL- Utrecht TivoliVredenburg

07.02.2026 PL- Warsaw Progresja