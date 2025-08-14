GUANO APES: Free The Monkey-Tour abgesagt
Nachdem die Göttinger Band GUANO APES ihre geplante "Free The Monkey"-Tour durch Europa im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen komplett absagen musste, sollte diese im Herbst 2025 nachgeholt werden. Doch nun wurde auch diese Tour komplett abgesagt.
Hier das Statement der Band: "Liebe Apes Freunde!
Wir hätten gern mit euch gefeiert, aber leider müssen wir euch heute mitteilen, dass die geplante "Free The Monkey"-Tournee aufgrund von anhaltenden Stimmproblemen nicht stattfinden kann.
Wir sind selbst unfassbar traurig darüber und ihr könnt euch sicher sein, dass wir diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben und diese Absage das letzte Mittel der Wahl ist. Doch die Tour noch ein weiters Mal zu verschieben, ohne sicher zu wissen, ob und wann sie zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann, erscheint uns nicht richtig und transparent euch gegenüber.
Wir bedauern die ganze Situation sehr, denn wir haben uns wahnsinnig auf diese Tournee gefreut und es ist unglaublich zu sehen, wie viele von euch gerne zu den Shows kommen wollten so viele, dass wir im Teamwork mit unserer großartigen Booking-Agentur FKP Scorpio die Konzerte reihenweise hochverlegen mussten und sie am Ende trotzdem ausverkauft waren. Danke!
Die gekauften Tickets können natürlich zurückgegeben werden. Bitte wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, bei der ihr die Tickets erworben habt. Wir entschuldigen uns, wenn ihr durch die Absage Unannehmlichkeiten habt.
Ihr kennt uns jeder von uns gibt live immer 100%. Das ist momentan leider nicht möglich und es wäre euch gegenüber nicht fair, wenn ihr nicht die energiegeladene Show bekommt, die ihr gewohnt seid und die ihr verdient. Die Gesundheit geht vor und wir müssen an dieser Stelle genug Zeit für die Genesung einräumen, um live wieder voll belastbar zu sein. Wir hoffen, ihr versteht das.
Unser Dank gilt auch im Besonderen unserer gesamten Crew, die sehr verständnisvoll in dieser Situation war.
Wir hoffen auch auf euer Verständnis und eure Treue.
Eure Affen!"
Die Absage betrifft diese Konzerte:
18.10.2025 Chemnitz - Kraftverkehr
24.10.2025 CZ- Prague Lucerna - Velký sál
26.10.2025 Frankfurt - Batschkapp
31.10.2025 Hanover - CAPITOL
01.11.2025 Leipzig - Haus Auensee
07.11.2025 LV- Riga Arēna Rīga
09.11.2025 EE- Tallinn Unibet Arena
14.11.2025 München - TonHalle
15.11.2025 CH- Pratteln Z7- Konzertfabrik
20.11.2025 Hamburg - Inselpark Arena
21.11.2025 Köln - Palladium
28.11.2025 Dortmund - FZW
30.11.2025 Berlin - Columbiahalle
05.12.2025 ES- Barcelona Razzmatazz
07.12.2025 PT- Lisboa Sala Tejo | MEO Arena
16.01.2026 Saarbrücken - Garage
17.01.2026 Stuttgart - Wagenhallen
23.01.2026 HU- Budapest Barba Negra
24.01.2026 AT- Vienna Gasometer
29.01.2026 BE- Brussels Ancienne Belgique
30.01.2026 NL- Utrecht TivoliVredenburg
07.02.2026 PL- Warsaw Progresja
