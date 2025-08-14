In Flammen Open Air feiert 2026 einen runden Geburtstag

Die beste Gartenparty in Sachen Metal, das In Flammen Open Air, findet im kommenden Jahr zum zwanzigsten Mal statt. Die Party steigt vom 09.07. bis zum 11.07.2025 im Torgauer Entenfang.



Aktuell gibt es die bekannten Early-Bird-Tickets. Die Tickets der Kategorie 1, welche auf 666 Stück limitiert sind, werden laut Veranstalter bald weg sein.



Momentan sind noch keine Bands bestätigt. Jedoch soll eine Band auftreten, die 2026 ihre einzige Show dort spielen wird. Infos dazu sollen demnächst folgen.



Alle Informationen zu den Tickets gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: www.facebook.com/inflammenopenair