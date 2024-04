IN EXTREMO veranstaltet eigenes Festival

Die Mittelalterrocker von IN EXTREMO haben ein eigenes Festival bestätigt. Das "Weckt die Toten Festival" findet am 31.08.2024 auf der Peißnitzinsel in Halle statt. Mit am Start werden KNORKATOR, FEUERSCHWANZ und RAUHBEIN sein. Des Weiteren wird es an diesem Tag auch einen Mittelaltermarkt geben.



Die Tickets gibt es unter anderen auf der Band-Homepage.



Zur bereits bestehenden "Burgentour" hat sich ein weiterer Termin in Bergen auf Rügen dazu gesellt.



Die Termine sind wie folgt:

13.06.24 Coburg - Kulturfabrik Cortendorf mit Dominum

15.06.24 Satzvey - Burg Satzvey mit Fiddler`s Green und Ad Infinitum

13.07.24 Bergen auf Rügen - Waldbühne mit Manntra (neue Show)

19.07.24 Görlitz - Landskronenbrauerei mit Rauhbein

20.07.24 Magdeburg - Festung Mark mit Rauhbein

26.07.24 Singen - Festung Hohentwiel mit Manntra

27.07.24 Creuzburg - Burg Creuzburg mit Blaske

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit Versengold und Projekt Ju

29.08.24 Hanau - Amphitheater mit Antitype

30.08.24 Klaffenbach - Wasserschloss mit Antitype

07.09.24 Koblenz - Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green

