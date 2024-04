CLOVEN HOOF: Neues Album

Die NWOBHM-Band CLOVEN HOOF hat für den 31.05.2024 ein neues Album angekündigt. Die Band kehrt damit zum Label High Roller Records zurück. Das neue Werk trägt den Namen "Heathen Cross".



Einen ersten Höreindruck gibt es bereits mit dem Song 'Last Man Standing'.



Die Tracklist liest sich so:

01. Benediction

02. Redeemer

03. Do What Thou Wilt

04. Last Man Standing

05. Darkest Before the Dawn

06. Vendetta

07. Curse of the Gypsy

08. Frost and Fire

09. Sabbat Stones

10. The Summoning



Das Album kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: cloven hoof heathen cross last man standing neues album high roller records