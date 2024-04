Wonnemond Festival 2024: Programm steht fest

Vom 10.05. bis 11.05.2024 findet die elfte Auflage des Wonnemond Festivals in Sebnitz statt.



Das Festival wird veranstaltet vom Klangmanufaktur Sebnitz e.V. in Zusammenarbeit mit noisepoint. Präsentiert und unterstützt wird das Festival u.a. von Skullcrusher Dresden e.V., Eastclub Bischofswerda, Katharsis Agency, Dicktator Soundz und Morningstar Concerts.



Dem Zwei-Tages-Festival geht am 9. Mai eine Himmelfahrtszeremonie mit den Franken von FALLACY voran, die im Rahmen der Christi Himmelfahrt mit einem bunten Strauß voller metallener Blüten aufwarten und dabei in einem vierstündigen Feier-Programm vielerlei Coversongs zum Besten geben.



Das Programm für die zwei Tage sieht so aus:



Freitag, 10.05.2024

EYEHATEGOD (USA)

APOSTLE OF SOLITUDE (USA)

VOLTER (D)

BLACK MAGIC SIX (FIN)

SAXRIOR (D)

FAÜST (CZ)



Samstag, 11.05.2024

MANTAR (D)

NAILED TO OBSCURITY (D)

MLIKING THE GOATMACHINE (D)

BAHRATAL (CZ)

AUTUMN NOSTALGIE (SK)

ULTIMA NECAT (D)

SECONDDEATH (D)

WANDAR (D)



Alle weiteren Infos gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: Einheit Produktionen