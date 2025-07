HERETOIR: Neues Album für September angekündigt

Die 2006 in Augsburg gegründete Black-Metal-Band HERETOIR wird am 19.09.2025 ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Solastalgia" und wird via AOP Records erscheinen.



Daraus hat die Band den Song 'The Ashen Falls' veröffentlicht.



Das Werk wurde von David Deutsch und Justin Felder (1408 Productions) aufgenommen. Das Artwork stammt von Rudolf Hima.



Die Tracklist liest sich so:

01. The Ashen Falls

02. Season of Grief

03. You Are the Night

04. Inertia

05. Rain

06. Dreamgatherer

07. The Heart of December

08. Burial

09. Solastalgia

10. The Same Hell MMXXV

11. Metaphor (In Flames Cover)

