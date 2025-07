I PREVAIL kündigt neues Atudioalbum an

Am 19. September 2025 wird über Fearless Records "Violent Nature", das neue, vierte Studio-Album von I PREVAIL veröffentlicht.

Nach den schon vorausgegangenen Singel-Veröffentlichungen des Titeltracks und 'Into Hell', wird mit 'Rain' die dritte Single zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht.



Frontmann Eric Vanlerberghe hat seine Gedanken zum neuen Song wie folgt geteilt:

" 'Rain' war einer der ersten Songs, die wir für die Platte geschrieben haben. Als die Zeit verging und sich die Trackliste mit weiteren Songs füllte, war es weiterhin einer meiner Lieblingssongs."



"Violent Nature" Trackliste:



01-Synthetic Soul

02-NWO

03-Pray

04-Annihilate Me

05-Violent Nature

06-Rain

07-Into Hell

08-Crimson & Clover

09-God

10-Stay Away



https://www.youtube.com/watch?v=84ZhXE--cd8



Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: i prevail violent nature rain into hell