WEDNESDAY 13 verrottet...

Am 25. April 2025 veröffentlichte WEDNESDAY 13 ihr ihr 10. Studio-Album "Mid Death Crisis" via Napalm Records.

Mit 'Rotting Away' gibt es eine neue Single. Ein paar Tourtermine stehen auch noch an.



WEDNESDAY 13 über 'Rotting Away':

"In unserem neuen Musikvideo zu 'Rotting Away' bringe ich etwas Spaß in die Begräbnisfeier. Ich hatte eine tolle Zeit beim Dreh und wollte etwas Lustiges, Ausgefallenes machen, das sich von anderen Musikvideos unterscheidet. Meine Inspiration waren der originale "Die Nacht der lebenden Toten"-Film und Tom Pettys Musikvideo zu 'Last Dance With Mary Jane' zusammen mit ein bisschen 'Immer Ärger mit Bernie'."



Rotting Away







https://www.youtube.com/watch?v=qBb4iLIKcV8



"Summer Blood Storm" UK/EU-Tour:



24.07.25 UK - Buckley (Wales) / Tivoli

25.07.25 UK - EBBW Vale (Wales) / Steelhouse Festival

26.07.25 UK - Birmingham / Asylum

27.07.25 UK - Preston / The Blitz

29.07.25 UK - Sheffiled / Corporation

30.07.25 UK - Brighton / Chalk

01.08.25 DE - Wacken / Wacken Open Air

02.08.25 PL - Czaplinek / Poland Rock Festival

03.08.25 CZ - Prag / Rock Cafe

05.08.25 AT - Wien / Simm City (w/ STATIC X)

06.08.25 AT - Salzburg / Rockhouse

07.08.25 DE - Saarbrücken / The Garage (w/ STATIC X)

08.08.25 BE - Kortrijk / Alcatraz Festival

09.08.25 NL - Utrecht / De Helling

"Mid Death Crisis" UK/EU-Tour:



17.10.25 NO - Oslo / Parktheatret

18.10.25 SE - Karlstad / Nöjesfabriken

19.10.25 SE - Stockholm / Kollektivet Livet

21.10.25 FI - Helsinki / Tavastia

22.10.25 FI - Tampere / Olympia

24.10.25 SE - Sundsvall / Platens

26.10.25 DK - Kopenhagen / Pumpehuset

28.10.25 DE - Berlin / Astra

29.10.25 DE - Hamburg / Große Freiheit

30.10.25 DE - Hannover / Carlswerk Victoria

01.11.25 DE - Leipzig / Felsenkeller

02.11.25 NL - Eindhoven / Effenaar KZ

04.11.25 UK - London / Islington Assembly Hall

05.11.25 UK - Manchester / O2 Ritz

06.11.25 UK - Leeds / Warehouse

07.11.25 UK - Newcastle / Digital

08.11.25 UK - Glasgow / Slay

09.11.25 UK - Hull / Asylum