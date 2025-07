M'ERA LUNA gibt Timetable und Überraschungen für Freitag bekannt

Das M'ERA LUNA, welches am 9. und 10. August in Hildesheim stattfindet, hat seinen Timetable bekannt gegeben. Dieser kann hier eingesehen werden. Das angepeilte Ende um 22 Uhr am Sonntag dürfte dabei vor allem denjenigen zugute kommen, die noch sonntags abreisen wollen oder müssen.

Zum 25. Jubiläum ist dies jedoch noch nichts alles, denn auch das Überraschungsprogramm für Freitag, den 8. August, wurde bekannt gegeben. Neben dem Crypt Talk mit Chris Harms und Stephan Thanscheidt, Lesungen und der Disco bis 5 Uhr morgens, wird es auch zwei Konzerte auf der Main Stage geben. Den Anfang macht STIMMGEWALT bevor dann LORD OF THE LOST die "OPVS NOIR Vol. 1"-Releaseshow abfeuern.

Karten für den Freitag und Sonntag gibt es noch hier.