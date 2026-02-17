HELL TREPANNER gibt Debüt

Aus Peru schlägt das Death-Metal-Trio HELL TREPANNER ein neues Kapitel der Bandgeschichte auf und wird nach einigen Demos und Kurzrillen am 20.03.2026 sein Debütalbum "The Consecration of Eternal Impurity" veröffentlichen.







"The Consecration of Eternal Impurity" Trackliste:





01. Profane Sacramentum

02. Supremacy Of Obscurity

03. Rain Of Impaled Skulls

04. ⁠From Perpetual Catacombs

05. Overlords Enthroned By Darkness

06. Inmersed In Malevolence

07. Barbaric Desecrator

08. Blaspheming In Primordial Tongues

09. Descend To The Eternal Funeral

Quelle: HELL TREPANNER Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: hell trepanner the consecration of eternal impurity