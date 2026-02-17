HELL TREPANNER gibt Debüt
Aus Peru schlägt das Death-Metal-Trio HELL TREPANNER ein neues Kapitel der Bandgeschichte auf und wird nach einigen Demos und Kurzrillen am 20.03.2026 sein Debütalbum "The Consecration of Eternal Impurity" veröffentlichen.
"The Consecration of Eternal Impurity" Trackliste:
01. Profane Sacramentum
02. Supremacy Of Obscurity
03. Rain Of Impaled Skulls
04. From Perpetual Catacombs
05. Overlords Enthroned By Darkness
06. Inmersed In Malevolence
07. Barbaric Desecrator
08. Blaspheming In Primordial Tongues
09. Descend To The Eternal Funeral
