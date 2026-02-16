SATAN - Tour aus gesundheitlichen Gründen abgesagt

Die NWoBHM-Veteranen SATAN müssen schweren Herzens die bereits angekündigten Auftritte absagen, weil sich Sänger Brian Ross im April/Mai 2026 einer lebenswichtigen, schweren, präventiven Operation unterziehen muss und sich danach mehrere Monate lang wird erholen müssen. Die unmittelbar bevorstehenden Shows in Spanien werden allerdings noch planmäßig stattfinden.

Das Team von POWERMETAL.de wünscht Brian alles erdenklich Gute für die medizinischen Maßnahmen und eine baldige und vollständige Genesung.

Fans and friends,With a heavy heart, we must announce a break from scheduled performances. Our singer, the inimitable Brian Ross, has just learned that he must have a major, life-saving preventative surgery in April/ May 2026. His recovery will take several months.This sadly means that Satan is forced to postpone all planned concerts for 2026, with the exception of this weeks shows in Spain which will go ahead as planned.This is not what we wanted, but we trust that you all want Brian to take care of his health, recover fully and come back stronger and more powerful than ever in 2027. Thank you so much for your unwavering love and support!

Foto: Larissa Reiter (POWERMETAL.de-Archiv)

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: satan brian ross tourabsage