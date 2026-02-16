SPITFIRE mit neuer EP im März

Die Karlsruher Speed-Thrasher SPITFIRE werden am 27.03.2026 im Soundcheck One im badischen Waldbronn die Release-Party ihrer brandneuen EP "Devour The Light" steigen lassen. Unterstützt werden sie dabei von den Heavy Rockern BLACK HEART PROPHET aus Freiburg. Das Scheibchen wird wie schon das Vorgängeralbum "Trinity" über Witches Brew Records erscheinen und als CD, als Vinyl und im Streaming erhältlich sein.

Die vier enthaltenen Titel umfassen zwei brandneue Stücke, eine Neueinspielung der Bandhymne von der Debüt-EP, und ein sehr gut zum Bandkonzept passendes MOTÖRHEAD-Cover. Die Titel lauten wie folgt:

1. Devour The Light

2. Disregard

3. Spitfires Down (Version 2026)

4. Bomber (MOTÖRHEAD-Cover)



Sänger und Gitarrist Rico lässt uns wissen, dass sich 'Devour The Light' auf die unbegreiflichen Weiten des Universums beziehe, auf die totale Schwärze zwischen den Galaxien und die ungeheure Kraft eines schwarzen Lochs: "In the jaws of dark decay!"



Bei 'Disregard' handle sich um einen Uptempo-Thrasher mit gedoppelten Leadgitarren und viel Gitarrenharmonie, der TESTAMENT-Vibes atme und düstere Vocals aufbiete.

Die Bandhymne 'Spitfires Down' wurde erstmals 2014 auf der Debüt-EP unter eigener Regie veröffentlicht und mit eine anderen Line-up eingespielt. Der Song sei bis heute bei jeder einzelnen Show live aufgeführt worden, und man wolle ihn nun mit der aktuellen Besetzung um einigem Druck mehr neu präsentieren. Auch MOTÖRHEADs 'Bomber' findet regelmäßig seinen Weg in die SPITFIRE-Setlists. Er passe laut Rico thematisch einfach perfekt zur Band und diene darüber Hinaus der Anbetung von MOTÖRHEAD. Ein wahrhaft nobles Ansinnen, mag man unterstreichen.



Bandphoto: Martin Mucktin